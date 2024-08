ACTED et l’Université de la Manouba collaborent pour des projets d’investissement vert

L’Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED) a lancé, mercredi, à partir du pôle technologique de la Manouba, le programme de l’économie circulaire et d’appui aux investissements verts.

Le programme vise à prendre des mesures urgentes de lutte contre le changement climatique et à adopter la consommation et la production responsables ainsi que l’énergie propre et abordable, selon la coordinatrice du projet Khouloud Turki.

Elle a ajouté, dans une déclaration à l’Agence TAP, que le projet s’appuie sur une enquête globale et une étude minutieuse des différents acteurs de l’économie circulaire, et inclue tous les acteurs des services régionaux et locaux, les administrations publiques, des institutions et l’Université de la Manouba, dans la mise en œuvre du projet.

Le programme qui s’étale sur trois jours prévoit une présentation d’initiatives de projets (un hackathon) à l’issue de laquelle, les deux meilleures initiatives recevront une subvention d’une valeur de 25 mille dinars chacune, ainsi qu’une formation continue sur l’initiative privée et les mécanismes de réussite du projet.