Changement à la tête de l’ambassade de l’union européenne en Tunisie

L’autrichien Marcus Cornaro, ambassadeur de l’union européenne à Tunis, arrive au terme de son mandat. Il quittera, fin août 2024, la Tunisie pour une autre destination.

Il passera le témoin à son successeur l’italien Giuseppe Perrone qui prendra la relève début septembre 2024. Le diplomate italien, qui a reçu l’agrément des autorités tunisiennes, a travaillé, auparavant, dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

Pour beaucoup d’observateurs, il s’agit d’un signe de plus du maillage que tisse la présidente du Conseil italien Giorgia meloni construit autour de la Tunisie, via les réseaux italiens mais également européens.

Et pour ne rien oublier, il faut dire que le mandat de Marcus Cornaro n’a pas été de tout repos avec la pandémie du corona virus, la guerre russo-ukrainienne, l’affaire des migrants, la guerre de gaza…

Dans une ultime interview faite au terme de son mandat à l’Economiste Maghrébin, il a déclaré : « je n’ai pas réussi en termes de partenariat à communiquer plus et mieux pour éviter les malentendus par rapport à nos attentes et à l’état d’esprit de la Tunisie. Pour simplifier je dirai que pour l’UE, partenariat signifiait interdépendance et cela a été parfois mal compris en Tunisie, l’aspect indépendance et souveraineté étant mis en avant. Le défaut en termes de communication serait donc de n’avoir pu réussir à convaincre qu’interdépendance ne veut pas dire ingérence ».

ABS