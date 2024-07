Fifak 2024 : Echos cinÃ©matographiques lance un atelier d’Ã©criture critique

“Cinéma d’analyse et écriture critique” est le thème d’un atelier organisé par l’association “Echos Cinématographiques” pendant le Festival international du film amateur de Kélibia (Fifak) qui se tiendra dans sa 37ème édition du 16 au 25 août 2024 à Kélibia.

Les participants seront invités à discuter, analyser les films tunisiens de la 37ème édition du FIFAK et à s’exercer à l’écriture à travers des textes individuels à développer en groupe.

A la fin de l’atelier chaque participant sera invité à produire un texte portant sur un film ou un sujet relatif au festival. Les textes seront publiés en ligne sur la revue de l’atelier qui est une initiative de l’association Echos financé dans le cadre du programme Massari.

Ce programme vise à promouvoir la présence de la critique et de l’analyse filmique dans les contenus médiatiques, former les bénéficiaires à l’analyse, à la critique et à l’écriture sur les films et à créer des textes critiques sur les films de la FIFAK.

L’atelier aura pour intervenants Sihem Sidaoui et Imen Gharbi. Sihem Sidaoui est Maitre-assistante à la faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de La Manouba où elle enseigne la littérature et l’analyse filmique et dont les recherches s’orientent vers les liens entre esthétique et politique dans la littérature et le cinéma. Imen Gharbi est enseignante agrégée à la Faculté des Lettres, Arts et Humanités de La Manouba, et travaille sur une lecture croisée entre Patrick Chamoiseau et Werner Herzog autour des questions de la représentation, de la confrontation de l’art et du capital, et du rapport entre art et éthique.

Née d’un collectif d’activistes de la diffusion de la cinéphilie qui œuvre à rapprocher le cinéma des spectateurs et à promouvoir la cinéphilie, l’association Echos Cinématographiques créée en 2017, œuvre à diffuser la culture cinématographique et à développer des canaux de diffusion dans tout le territoire tunisien.