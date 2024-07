Le nageur Ahmed Jaouadi, qualifié pour la finale du 800 m NL des jeux de Paris 2024, a relancé les espoirs pour une deuxième médaille olympique tunisienne après celle d’argent décrochée par le sabreur Farès Ferjani.

Jaouadi a terminé lundi en tête de la 3e série des qualifications avec un chrono de 7:42.07 devant l’Italien Gregorio Paltrinieri (7:42.48) et l’Américain Bobby Finke (7:43.00).

Le Tunisien auteur du deuxième meilleur temps des séries derrière l’irlandais Daniel Wiffen (7:41.53) disputera mardi la finale à partir de 20h02 où il sera aligné dans le couloir 5, avant de s’attaquer à la course du 1500 m NL, le 3 août prochain et au marathon 10 km nage en eau libre, le 9 août.

Il partira en effet favori pour décrocher une médaille olympique et emboîter le pas à ses compatriotes Oussama Mellouli et Ayoub Hafnaoui qui avaient offert à la Tunisie quatre médailles olympiques (2 or, 1 bronze pour Mellouli et 1 or pour Hafnaoui).

D’autre part, la paire composée de Salma Dhaouadi et Khadija Krimi s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi olympique d’aviron (deux de couple poids léger femmes), en terminant à la 3e place du tournoi de repêchage, en 7:25.21. Les demi-finales auront lieu mercredi à partir de 10h44.

De son côté, le rameur Mohamed Taieb a assuré sa qualification pour la finale E après avoir terminé 2e des demi-finales E/F1 en 7:29.64 derrière le Khazakhe Vladislav Yakovlev (7:26.20).

La finale E servant à déterminer le classement de 25 à 30, aura lieu vendredi.

En escrime, la sabreuse tunisienne Yasmine Daghfous qui a assuré sa qualification en 16e de finale aux dépends de l’Algérienne Zahria Ben Kohli (15-12), n’a pu poursuivre l’aventure en se faisant éliminer ensuite par la française Sara Balzer 15-9.