FIH2024 : Une soirée inoubliable avec Ghazi Ayadi, Asma Ben Ahmed et Mehdi Ayachi

Le 25 juillet 2024 rime avec célébration musicale, subtil clin d’œil au 67e anniversaire de la fête de la République. Le festival international de Hammamet a accueilli hier soir un florilège des meilleures voix tunisiennes : Ghazi Ayadi, Asma Ben Ahmed et Mehdi Ayachi. Un trio soutenu par le Maestro Mohamed Lassoued et son orchestre éclectique et haut en sonorités diverses.

Une vingtaine de musiciens et de virtuoses démarre le spectacle après le retentissement de l’hymne national de la Tunisie et le mot de bienvenue de Mohamed Lassoued, lors d’une soirée où le public présent, venu très nombreux a bel et bien profité de cette soirée patriotique, riche de son répertoire traditionnel, tunisien, saupoudré par des mélodies modernes.

Des morceaux le plus souvent inédits et des reprises mythiques sont au menu. Mohamed Lassoued, chef de fil de la soirée, ouvre les festivités avec une introduction tout en musique et en annonçant d’emblée les moments forts de la soirée. Deux grands morceaux ouvrent cette parenthèse musicale. La première partition s’appelle “Maram” suivie par un hymne titré “Lanne Tohzami”, signé par Ali Ouertani, avant de céder la scène à Mehdi Ayachi.

Le virtuose a préparé pour son public mélomane cinq morceaux, triés sur le volet à savoir le premier « Layl Zahi”, annonciateur d’une nuit peu ordinaire. Viennent ensuite “Ghneya El Baba”, “Aini Tammaa” et “Ya Chèghla Bali”. Des chansons qui ont mis du baume aux oreilles des spectateurs, tous aux aguets. Un passage éclair, mais haut en musique de Mehdi Ayachi qui s’est clôturé par l’iconique chanson “Ordhouni Zouz Sbeya”.

Par la suite, c’est Asma Ben Ahmed, qui s’empare du micro pour livrer un répertoire en fanfare avant d’ enchaîner avec des chansons telles que “Mnama”, “Ghali wallah Ghali”, “Negtaa Ettanhida” ou encore “Haat Yidayk”, pour clôturer son passage par deux cocktails musicaux à savoir, le premier, fait de trois chansons “Omrekch Tesmaa Bedhahab yisadad – Moghyara- Jadd Alik”, le deuxième cocktail puise dans le répertoire de “Soulef”.

Ghazi Ayadi sublime en fin de soirée le public en interprétant le morceau “Takhayel” avant de passer à “Habbit Zamani” – Karreb Menni” et “Soltana / Lélèt Ezzine”. La grande surprise de la soirée reste le retour sur scène d’Asma Ben Ahmed à ses côtés pour un duo des plus réussis.

Durant près de deux heure trente, le spectacle musical s’est terminé en apothéose avec la reprise du morceau inaugural de la soirée “Lann Tohzami”, un hommage à la chanson tunisienne qui a a ravi petits et grands.