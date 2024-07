Le ciel sera dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du pays ce mercredi. Un vent de secteur nord soufflera fort près des côtes nord et modéré à relativement fort dans le reste des régions. La mer sera très agitée à houleuse dans le nord et agitée sur le reste des côtes.

Une journée estivale chaude et venteuse est attendue pour mercredi sur l’ensemble de la Tunisie. Le ciel sera dégagé à peu nuageux, le vent soufflera fort près des côtes nord et modéré à relativement fort dans le reste des régions. La mer sera très agitée à houleuse dans le nord et agitée sur le reste des côtes. Les températures maximales atteindront entre 30 et 36°C dans le nord, les hauteurs et les côtes nord et entre 37 et 42°C dans le reste des régions.