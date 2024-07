La journée régionale de l’environnement a été célébrée, mercredi, au siège du gouvernorat de Siliana, lors d’une séance de travail qui a été consacrée au suivi de la situation environnementale dans la région.

Les éléments relatifs au thème débattu par les participants lors de cette séance, concernent, l’assainissement, la gestion des déchets, la qualité de vie, le soutien aux municipalités, et ce, en présence du gouverneur de la région, Walid Abassi, et de plusieurs directeurs et cadres régionaux et locaux.

En marge de la séance, le président directeur général de l’Office national de l’assainissement (ONAS), Abdelmejid Bettaieb, a souligné à l’Agence TAP, que 4 municipalités (Siliana, Gaafour, Bouarada et Makthar) sur un total de 12 municipalités de la région sont équipées de stations d’assainissement, ajoutant qu’une station d’assainissement sera mise en place dans la municipalité de Kesra lors des prochains mois.

« les municipalités de Bargou, Errouhia et El Krib seront également dotées de stations d’assainissement », a-t-il informé.

De son côté, le directeur général de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets, ANGED, Badreddine Lasmar, a souligné que les études liées à l’unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers dans les gouvernorats de Siliana et du Kef, démarreront au début du mois d’août prochain, outre la programmation de la réalisation qu’une dizaine de centres de collecte et de transport des déchets.