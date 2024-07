Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, participe ce mercredi à Tripoli aux travaux du Forum transméditerranéen sur les migrations (TMMF). Il sera accompagné par le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri.

Le Forum, auquel participera des chefs d’Etat et de gouvernement de pays africains et européens et des ministres de l’Intérieur de pays africains, abordera la question de la migration irrégulière et ses répercussions sur les pays des deux rives de la Méditerranée.

Le Forum transméditerranéen sur les migrations vise à créer un cadre stratégique de dialogue et de coopération entre l’Europe et l’Afrique pour aborder la question migratoire de manière globale, selon les organisateurs.

Lors de ce Forum, les participants examinerons deux principaux axes. Le premier, qui implique les chefs d’État et de gouvernement, aborde la question migratoire à un niveau stratégique, en cherchant à formuler “une vision et des politiques unifiées, à développer les fondements des relations Afrique-Europe basées sur le respect mutuel et les intérêts partagés, et à planifier des politiques de réponse humanitaire rapide qui garantissent les droits et la sécurité des migrants”.

Le deuxième axe, qui concerne les ministres de l’Intérieur et les responsables de la sécurité, aborde les dossiers de coopération en matière de sécurité et d’échange d’expertise et d’informations, ce qui en fait une approche multidimensionnelle (géopolitique, sécuritaire, humanitaire)”.