Des conventions de partenariat spécifiques ont été signées hier mercredi au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle entre le bureau de “Swisscontact” en Tunisie, l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI), l’Agence de formation dans les métiers du tourisme, et l’Association tunisienne des femmes ingénieures, pour promouvoir le partenariat dans l’application des objectifs de la deuxième phase du programme “Takween” lancé dans le cadre de la coopération tuniso-suisse dans le domaine de la formation professionnelle.

Selon un communiqué du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, le programme “Takween” vise à établir une nouvelle approche de travail dans le domaine de la formation professionnelle pour renforcer l’employabilité des diplômés du supérieur et spécialement de la formation professionnelle, à travers la généralisation progressive de la formation certifiante en alternance entre les secteurs public et privé dans les diverses spécialités demandées sur le marché du travail.

Il s’agit également de développer les capacités de gestion et et d’adopter des approches pédagogiques innovantes qui répondent aux besoins du marché du travail en compétences spécialisées.

Le programme “Takween”, qui se poursuivra dans sa première phase jusqu’en 2026, repose sur quatre parcours de formation intégrés, lancés dans le cadre d’un partenariat public-privé pour répondre aux besoins du marché du travail dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, des services, du tourisme et des industries traditionnelles.

Le programme comprend un volet spécifique visant à renforcer davantage les capacités du système national de formation professionnelle et à améliorer son attractivité à travers plusieurs activités, dont l’organisation du forum national de la formation professionnelle en mai 2024.

Présidant les travaux du comité de pilotage du programme “Takween”, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhieb, a salué la solidité des relations de parteanriat tuniso-suisses dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle soulignant que le programme “Takween” représente une nouvelle approche visant l’amélioration de l’employabilité pour une meilleure intégration sur le marché du travail.