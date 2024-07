Le cinéma tunisien sera présent à la 18ème édition du Festival Cinémas d’Afrique à Lausanne (Suisse) qui se tiendra du 15 au 18 août 2024 avec trois longs-métrages, dans deux sections.

Les deux films “Les Ordinaires” (Oura El Jbel), une fiction de Mohamed Ben Attia et le documentaire « Machtat » de Sonia Ben Slama seront projetés dans la section « Panorama », colonne vertébrale du Festival, qui présente une sélection de la production des deux dernières années. Les films, trop souvent inaccessibles sur les écrans romands, abordent les réalités et les combats menés sur le continent africain dans un langage varié, que ce soit dans les formes documentaires et de fiction, les techniques d’animation ou des recherches plus expérimentales. Les deux films tunisiens figurent parmi la sélection des 39 œuvres récentes en provenance de 22 pays retenus pour cette section.

Le long-métrage « Caméra d’Afrique »(1983) de Férid Boughédir », restauré en 2K en 2019 (Partenaires de restauration: CNC, Férid Boughédir), fera partie des sept films programmés dans la section « Rétrospective Films récemment restaurés », qui offre une occasion rare de redécouvrir des films emblématiques qui ont marqué l’histoire des cinémas africains. Ces œuvres de grands auteurs, comme Ousmane Sembène, Djibril Diop Mambéty, Souleymane Cissé, souvent oubliées ou négligées, retrouvent leur splendeur d’antan grâce à un grand travail de restauration et de préservation, comme acte de mémoire culturelle et un hommage aux artistes et équipes techniques qui ont contribué à la richesse du cinéma. En redonnant vie à ces films, leur importance historique et artistique se réaffirme, tout en offrant aux nouvelles générations la possibilité de découvrir des œuvres fondatrices et de célébrer la pluralité du continent, des cultures, des formes et courants stylistiques.

Organisé par l’association Afrique Cinémas, ce festival a « pour ambition de montrer au public lausannois la diversité de la cinématographie africaine et les nouvelles vagues de talents des cinéastes originaires de différentes régions, cultures et langues du continent ou de la diaspora africaine.

La Tunisie est présente parmi les 25 pays à cette édition où 20 invités dont le cinéaste Férid Boughédir et une sélection de 60 films est programmée pour faire découvrir la production cinématographique africaine dans la capitale vaudoise en invitant le public à saisir d’un peu plus près les réalités sociales, culturelles et artistiques, à travers des œuvres fortes et originales.