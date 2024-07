Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, effectuera, du 11 au 13 juillet, une visite de travail en République fédérative du Brésil, à l’invitation de son homologue brésilien, Mauro Vieira.

Nabil Ammar sera accompagné d’une délégation de hauts responsables représentant des organismes tunisiens opérant dans les domaines des médicaments, du phosphate et de la douane, en plus d’une délégation d’hommes d’affaires et d’opérateurs économiques dans des différents secteurs, conduite par le Président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Au cours de cette visite, Nabil Ammar présidera les travaux du Forum économique organisé par la Chambre de Commerce arabo-brésilienne en coopération avec le Conseil d’Affaires tuniso-brésilien. Il participera également à l’inauguration du bureau commercial et consulaire tunisien, au siège de la Chambre de Commerce arabo-brésilienne à Sao Paulo, et rencontrera, à cette occasion, un groupe de Tunisiens résidant dans cette ville.

Nabil Ammar aura une séance de travail avec le ministre brésilien des Relations extérieures en vue de discuter des perspectives des relations de coopération entre les deux pays dans les différents secteurs et les moyens de les développer davantage, ainsi que des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Un Mémorandum d’entente portant sur la coopération diplomatique entre les deux ministères sera signé à cette occasion.