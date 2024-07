Le ciel tunisien offrira un panorama dégagé ce jeudi 5 juillet, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM). Cependant, l’après-midi s’annonce plus nuageux sur les régions du nord et du centre du pays.

Des nuages et du vent au programme

En effet, un voile nuageux prendra place sur le nord et le centre de la Tunisie à partir de l’après-midi, apportant un changement de décor par rapport au ciel clair du matin. Ce changement s’accompagnera d’un renforcement du vent, soufflant de secteur est. Le vent sera faible à modéré dans un premier temps, puis se renforcera en cours d’après-midi, touchant d’abord les côtes et les hauteurs avant de concerner progressivement le sud du pays pendant la nuit.

Températures stationnaires sur les côtes, légère hausse à l’intérieur

Côté températures, les maximales resteront stables dans les zones côtières, oscillant entre 27 et 32 degrés. En revanche, une légère hausse est attendue à l’intérieur du pays, où les thermomètres afficheront entre 33 et 39 degrés.

Mer agitée au nord, peu agitée ailleurs

La mer sera agitée au nord de la Tunisie, tandis qu’elle restera peu agitée sur le reste des côtes du pays.

En résumé, la journée de jeudi sera marquée par un ciel dégagé le matin, suivi d’un ciel nuageux et d’un vent renforcé l’après-midi, principalement sur le nord et le centre du pays. Les températures resteront stables sur les côtes et augmenteront légèrement à l’intérieur.