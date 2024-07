Ons Jabeur, la talentueuse joueuse tunisienne classée 10ème mondiale, s’apprête à affronter un défi de taille lors du troisième tour de Wimbledon. Elle se mesurera à l’Ukrainienne Elina Svitolina (21ème), une joueuse expérimentée et redoutable qu’elle a déjà rencontrée à quatre reprises par le passé.

Un bilan mitigé face à Svitolina

Le bilan d’Ons Jabeur face à Elina Svitolina est loin d’être flatteur. Sur les quatre confrontations qui les ont opposées, la Tunisienne n’a remporté qu’un seul match, en 2021 au tournoi de Chicago 500 (6-4, 6-2). Les trois autres rencontres ont tourné à l’avantage de l’Ukrainienne, qui s’est imposée en 2012, en 2017 et en 2019.

Un match qui s’annonce palpitant

Malgré son bilan défavorable face à Svitolina, Ons Jabeur est déterminée à renverser la vapeur et à poursuivre son aventure à Wimbledon. La Tunisienne a prouvé à maintes reprises qu’elle était capable de se surpasser et de battre les meilleures joueuses du monde. Elle a également le soutien de son public, toujours présent pour l’encourager.

Elina Svitolina, quant à elle, est en pleine confiance après avoir franchi les deux premiers tours sans encombre. Elle est déterminée à atteindre les phases finales du tournoi et à décrocher un premier titre à Wimbledon.

Au 1er tour elle a remporté un match face à M. Linette (7-5 6-7 et 6-3), au 2ème tour, face à 6-3 6-4.

Ce match promet d’être palpitant et indécis. Les deux joueuses ont des styles de jeu différents et des atouts bien distincts. Il faudra être au rendez-vous le [date et heure du match] pour découvrir laquelle d’entre elles prendra l’avantage.