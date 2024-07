Les opportunités offertes pour renforcer la coopération entre la Tunisie et la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies(CEA), notamment en termes d’assistance technique dans les domaines de développement, ont été au centre d’une rencontre tenue jeudi entre la ministre de l’Economie et de la planification Féryel Ouerghi et le Directeur régional de la région de l’Afrique du Nord à la CEA des Nations unies, Adam Elhiraika

L’entrevue a permis d’évoquer les pistes possibles pour bénéficier de l’expertise de la commission et de ses capacités techniques pour appuyer l’intégration de la Tunisie dans la dynamique économique africaine et pour mieux se positionner dans les espaces et les groupes économiques africains, tels que le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), indique le ministère de l’Economie, jeudi, dans un communiqué.

Le directeur régional de la région d’Afrique du Nord à la CEA des Nations unies de la Adam Elhiraika a passé en revue les différents domaines et mécanismes actuellement prioritaires pour la commission, dont les chaines de valeurs relatives à l’industrie des automobiles, les produits pharmaceutiques, la sécurité alimentaire, les industries agroalimentaire et les engrais. Ces filières présentent un potentiel de coopération entre les deux parties au cours de la prochaine période, a-t-il dit.

A court terme, les opportunités de partenariat portent, selon les deux parties, sur les consultations techniques et la participation à la réalisation des études, notamment celles relatives au développement durable, la lutte contre les changements climatiques, la transition énergétique, les technologies de la communication, le développement humain et social et d’autres domaines prioritaires dans les programmes d’action du gouvernement tunisien.