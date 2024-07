La cinéaste Salma Baccar a appelé les membres de la commission du Tourisme, de la Culture, des Services et de l’Artisanat à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) à élargir le cercle de consultations au sujet du projet de loi portant sur l’industrie cinématographique en Tunisie pour impliquer toutes les parties prenantes dans le secteur du cinéma et de l’audiovisuel à savoir l’ensemble des structures professionnelles et associations concernées.

Déléguée par le syndicat indépendant des réalisateurs-producteurs (SIRP), l’association des cinéastes tunisiens indépendants (ACTI), la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA) et la fédération tunisienne des cinéclubs (FTCC), Salma Baccar a rappelé que toutes ces structures citées ne sont pas concernées par le projet de loi tant qu’elles n’ont pas invitées ni consultées alors qu’elles ont revendiqué via une demande au parlement leur droit d’êtres associées à l’élaboration du projet

Dans une déclaration à l’agence TAP, Salma Baccar a indiqué que les structures professionnelles et associations actives dans le domaine cinématographique n’ont soumis au Parlement aucun projet lié à l’industrie cinématographique, exprimant son étonnement que le nom de la partie qui a soumis ce projet au Parlement, ne soit pas cité. Elle a également appelé à consulter le ministère des Affaires culturelles, qui supervise la mise en œuvre de ce projet.

Cette déclaration intervient après la séance d’audition le 13 juin dernier par la commission du Tourisme, de la Culture, des Services et de l’Artisanat à l’ARP des représentants du bloc « Al Ahrar » sur un projet de loi proposé par le Bloc sur l’industrie cinématographique en Tunisie.

Il est à noter qu’un bon nombre de structures syndicales et associatives dans le secteur du cinéma (Chambre syndicale nationale des exploitants et distributeurs de films, le SIRP, la FTCA, la FTCC) a adressé, au mois de mai dernier, une lettre au président de l’ARP dans laquelle ils revendiquent leur participation aux consultations et aux séances d’audition liées aux initiatives législatives concernant le secteur du cinéma et de l’audiovisuel. Selon un communiqué, publié le 30 mai dernier, sur sa page officielle, l’ARP a annoncé que leur revendication a été transférée pour examen auprès de la commission du Tourisme, de la Culture, des Services et de l’Artisanat.