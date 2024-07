Cinéma 2024 : Lancement de la 4ème édition des Journées cinématographiques du court-métrage

Organisée par l’Alliance Française de Tunis (AFT) en partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (l’OIF), la Cité des Sciences de Tunis et le Gouvernement de la Principauté de Monaco, la quatrième édition des Journées cinématographiques du court-métrage de Tunis, CINÉMANA, se tiendra du 1er au 5 septembre 2024 à la Cité des Sciences de Tunis (CST).

Elle sera dotée d’un nouveau prix: Prix Monaco du meilleur film sur l’environnement et les ODDs (objectifs du développement durable), décerné par la Direction de la coopération internationale du gouvernement de la principauté de Monaco, a annoncé l’AFT.

Ce prix s’ajoute aux sept prix de la compétition: Premier prix, Prix de l’Alliance, Prix du meilleur scénario, Prix du meilleur documentaire, Prix du jury pour le meilleur son, Prix du jury pour la meilleure image et Prix du jury pour le meilleur montage. Le prix Monaco vise à sensibiliser et à encourager la création cinématographique sur les enjeux environnementaux, en récompensant le court-métrage qui met le mieux en lumière les défis écologiques de notre époque, tout en proposant des solutions et des espoirs pour un avenir durable.

A cet effet, l’AFT informe que les inscriptions pour soumettre les courts-métrages sont toujours ouvertes jusqu’au 20 juillet.

Lancées comme une aventure pour faire entendre la voix de l’environnement à travers le septième art, les journées Cinémana destinées aux jeunes âgés entre 16 et 30 ans résidant en Tunisie, sert d’espace pour présenter leurs films, de se former et de rencontrer des professionnels du cinéma.

Placé sous le signe de la francophonie et de la formation aux métiers du cinéma, CINÉMANA a pour ambition d’accompagner les jeunes et de leur proposer des opportunités de formation et de reconnaissance de leurs œuvres cinématographiques.