La coopération dans le domaine de mobilité électrique a été au centre d’une séance de travail tenue mardi à Tunis, entre la ministre de l’Équipement et de l’habitat, chargée du ministère du Transport, Sarra Zaâfrani Zenzri et Rafik Ben Ayed, PDG du groupe privé tunisien “Al-Badr”, opérant dans les secteurs de la construction, l’industrie automobile et mécanique, l’industrie aéronautique, l’industrie pharmaceutique, le service pétrolier, les énergies renouvelables, l’environnement, et l’agriculture.

La ministre a souligné à cette occasion l’intérêt qu’accorde le département du Transport à l’amélioration du transport public collectif et urbain, dans le cadre d’une transition énergétique et écologique.

Cette transition pour laquelle l’Etat a opté se fait à travers l’adoption progressive des moyens de transport écologiques, tels que le transport ferroviaire, les bus électriques et le monorail, a indiqué le ministère du Transport dans un communiqué publié mardi à Tunis.

Zenzri a appelé, dans ce contexte, à accélérer les études nécessaires pour concrétiser ces orientations, soulignant qu’un plan d’action est prévu dans ce cadre pour promouvoir des moyens de transport propres en coopération avec les parties concernées.