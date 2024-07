L’Arab Tunisian Bank(ATB) est navrée auprès de sa clientèle pour les perturbations rencontrées à l’issue de la fermeture des guichets pour cause de grève. Quand bien même la banque respecte totalement le droit de grève, elle a mené de très longues négociations avec les partenaires sociaux jusqu’à la dernière minute afin de trouver une solution qui satisfait toutes les parties prenantes.

« Notre priorité reste de garantir la continuité de nos services bancaires et de répondre aux besoins de nos clients de manière efficace et rapide. Nous sommes profondément désolés pour tout dérangement que cette situation aurait causer et remercions nos clients pour leur compréhension », a déclaré le Directeur Général Riadh Hajjej.

La Banque informe ses clients qu’elle a adopté le système d’évaluation des performances BSC (Blanced Score Card) de par l’alignement aux standards internationaux dans la mesure des performances. Ce Système est tout à fait conforme avec les dispositions de la convention collective sectorielle du personnel des banques et des établissements financiers. L’ATB tient à rectifier certaines rumeurs et précise que son objectif a toujours été de garantir des conditions de travail justes, équitables et motivantes pour tous ses employés afin d’améliorer en continue les services adressés aux clients et de s’assurer de leur satisfaction.

L’ATB s’est toujours engagée dans une optique de valorisation du Capital Humain et a d’ores et déjà entamé la mise en place de la retraite complémentaire au profit de l’ensemble de son personnel, selon les engagements que la banque avait pris.

La banque a toujours prôné le dialogue constructif dans ses relations avec les partenaires sociaux mettant en avant l’intérêt général de la banque.

L’ATB remercie sa clientèle pour sa compréhension et sa fidélité en ces moments difficiles et reste pleinement engagée à fournir des services bancaires de qualité à ses clients et à maintenir un environnement de travail respectueux et favorable pour ses employés.