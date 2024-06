L’Unesco vient de lancer une enquête ouverte aux artistes et aux professionnels de la culture les invitant à contribuer au renforcement des politiques et des actions pour mieux garantir les droits culturels sans discrimination et ce, en vue de façonner l’avenir des politiques culturelles à MONDIACULT 2025, le forum international des ministres de la culture, prévu à Barcelone (Espagne), au second semestre 2025.

L’enquête servira d’outil pour soutenir les efforts visant à amplifier le pouvoir transformateur de la culture pour un développement plus équitable et durable, à renforcer et à élargir les diverses voix d’artistes et de professionnels de la culture, contribuant ainsi à identifier les lacunes, les besoins et les opportunités à prendre en compte dans le développement de politiques culturelles réactives.

L’enquête considérée comme une contribution au rapport global de l’UNESCO 2025 sur les politiques culturelles, porte sur les domaines thématiques identifiés comme prioritaires par la Déclaration de MONDIACULT 2022 : Les droits culturels, l’exploitation des technologies numériques dans le secteur de la culture, l’encouragement de l’éducation culturelle et artistique, la consécration d’un écosystème culturel inclusif et durable, la protection et la promotion de la culture face au changement climatique ainsi que la protection de la culture et du patrimoine dans les situations de crise et d’urgence.

En 2022, les ministres de la culture des Etats membres de l’UNESCO se sont réunis à l’occasion de la Conférence mondiale de l’UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable – MONDIACULT 2022 – et ont réaffirmé dans leur déclaration finale l’impératif de protection et de promotion des droits de l’homme et de la diversité culturelle, et plaidant en faveur de la participation à la vie culturelle en tant qu’impératif éthique, social et économique. La Déclaration historique de MONDIACULT 2022 a marqué un tournant en affirmant que la culture est un bien public mondial, note l’Unesco.

Etant un événement majeur pendant lequel les 194 Etats membres de l’UNESCO définissent ensemble l’agenda mondial pour la culture, MONDIACULT 2025 sera une occasion pour présenter le tout premier rapport mondial sur l’état de la culture, fruit de trois années de travail et faire émerger des solutions communes pour que l’utilisation de l’IA soit pleinement respectueuse de leurs droits, tant en termes de propriété intellectuelle que de rémunération, selon la directrice générale de l’Unesco Audrey Azoulay.