Festival Arabe de la Radio et de la Télévision : La Tunisie remporte trois prix pour ses productions

La Tunisie a remporté trois prix dont deux pour des productions de la Télévision nationale, au concours d’échange des programmes de télévision et de radio du Festival arabe de la radio et de la télévision organisé dans sa 24ème édition du 26 au 29 juin 2024 à Tunis.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu, vendredi soir au théâtres des créateurs à la Cité de la culture. L’Irak a eu la part du lion du palmarès de cette année, en remportant huit prix dans les différentes catégories des prix du concours d’échange des programmes télévisuels et radiophoniques.

Le programme tunisien ” Musée National du Bardo trésors des civilisations ” diffusé sur la Télévision nationale, a eu le deuxième prix de la catégorie programme documentaire dédiée aux “musées dans le monde arabe”.

Une mention spéciale a été attribuée au documentaire” Bint Sejnan.. La plante sauvage” dans la catégorie prix de la production télévisuelle arabe conjointe “La version 7″ du programme ” L’histoire d’une lutte “.

La Radio tunisienne a reçu le deuxième prix honorifique de la compétition d’échange des programmes radiophoniques.

Des tunisiens sont également parmi les personnalités à l’honneur par la direction du festival de l’ASBU dont Adel Chabchoub animateur à la radio, en plus des membres des jurys des compétitions radiophoniques, officielles et parallèles : Khaled ben Feghir (Tunisie), Ala Mohsen (Irak), Yacoub Erroussi (Emirats arabes unis) et Adnene Saidi (Arabie Saoudite).

Les membres des compétitions télévisuelles, officielles et parallèles, à l’honneur sont Hajer Ben Nasser (Tunisie), Faouzi Ghouil (Libye), Ines Yacoub (Bahreïn), Chadi Fakhrani (Egypte), Ali Rahri (Maroc), Salem Ali Mansour (Sultanat d’Oman) et Mowadfak Matar (Palestine).

Cette année, le Festival de l’ASBU a reçu 289 candidatures dont 147 programmes télévisés avec 108 dans la compétition officielle et 39 dans la section parallèle. Ces candidatures sont présentées par 20 chaînes de télévision parmi elles 6 chaînes privées, en plus de 18 sociétés de production.

Pour ce qui est de la radio, les candidatures s’élèvent à 142 programmes radiophoniques dont 125 dans la compétition officielle et 17 dans la section parallèle, ce qui constitue un nombre sans précédent dans l’histoire du festival. Un nombre record d’instances radiophonique dans la compétition officielle a été recensé par les organisateurs qui font état de 20 instances, parmi elles 8 radios privées et autres internationales diffusant en langue arabe, en plus de sociétés de production dans la section parallèle.

L’Asbu est une institution panarabe créée en février 1969 à Khartoum (Soudan) qui œuvre au renforcement des liens de coopération entre les organismes de radiodiffusion arabes.

Le festival de l’Asbu vise à promouvoir la production radiophonique et télévisée arabes et à présenter les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle. Il œuvre à contribuer au développement de la production radiophonique et télévisée arabes et à améliorer la qualité des contenus audiovisuels.

Le palmarès des compétitions télévisuelles et radiophoniques, officielles et parallèles, sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture prévue, samedi soir, au Théâtre de l’Opéra de Tunis. La cérémonie sera retransmise en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées.