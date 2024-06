L’hôtel Iberostar Mehari Djerba rénové pour des vacances hautes en couleur

L’hôtel Iberostar Mehari Djerba, Resort de catégorie 4 étoiles situé directement en bord de mer (sur la plage de Sidi Akkour), au cœur de la zone touristique, annonce avoir procédé à de nombreuses rénovations qui ont touché notamment ses chambres et certaines de ses installations afin d’offrir dès cet été une expérience encore plus enrichissante et mémorable à ses clients dans le but de leur garantir des vacances hautes en couleurs.

Dès l’entrée à l’hôtel, le visiteur découvrira que l’espace réception a fait l’objet d’une refonte totale qui lui confère désormais un aspect plus moderne mais aussi afin de rendre encore plus fluide les opérations de check-in et de check-out et améliorer ainsi l’expérience-client de bout en bout de son séjour.

Mais ce sont surtout les chambres vue mer qui ont été repensées pour offrir un confort ultime et une ambiance accueillante. Avec des éléments de design contemporain, intégrant des matériaux haut de gamme et une esthétique raffinée pour créer une atmosphère chaleureuse et accueillante, tout a été soigneusement pensé pour garantir un séjour des plus agréables aux clients.

Plus encore, l’hôtel Mehari Iberostar Djerba se distingue par l’introduction de son tout nouveau produit : la chambre avec jacuzzi en plein air. Cette offre exclusive, l’une des rares en Tunisie, promet une expérience de luxe ultime. Elle permet de se détendre dans un jacuzzi privé sous un ciel étoilé. Cette nouvelle chambre est un véritable must pour ceux qui recherchent une évasion romantique et raffinée.

En termes de restauration, l’hôtel vient de procéder à la réouverture de son restaurant plage « L’Olivier », pour une expérience culinaire unique les pieds dans le sable et la vue sur mer. Celui-ci offre une alternative complémentaire au restaurant buffet principal qui a, lui aussi, été redessiné et qui continue d’offrir une cuisine innovante avec des plats locaux authentiques.

La zone d’animation principale et son lobby-bar adjacent ont également subi une transformation complète, avec un design moderne et élégant qui reflète l’engagement envers l’excellence et le service de qualité. La scène de spectacle accueille des performances variées et captivantes, offrant aux clients des soirées de divertissement inoubliables tous les soirs à compter de 21h30, en notant qu’un groupe de danse brésilienne assurera le spectacle durant l’été.

Toutes les améliorations introduites représentent un engagement significatif envers la satisfaction et le bien-être des hôtes de l’Iberostar Mehari Djerba qui passe à un palier supérieur en termes de confort et d’élégance.