La Banque Centrale de Tunisie (BCT) lancera prochainement la nouvelle plateforme digitale Exchange Operations « EXOP » dédiée au dépôt et au traitement des requêtes de change ainsi que de la nouvelle version du service « Fiche-Invest » relative aux investissements en devises des non-résidents en Tunisie.

Devant un parterre composé des principaux acteurs de l’écosystème financier et des principaux acteurs économiques tunisiens, M. Fethi Zouhair NOURI, Gouverneur de la BCT, a mentionné dans son allocution d’ouverture de cet événement que cette initiative s’inscrit dans le droit fil du processus de modernisation et de digitalisation des process au sein de la BCT et constitue l’un des piliers clés entrant dans le cadre du plan stratégique triennal de la Banque pour la période 2023-2025.

Il a, par ailleurs, souligné que la digitalisation du système d’information des opérations de change constitue une étape cruciale non seulement pour moderniser le dispositif du change en Tunisie dans le sens de plus d’efficacité, de célérité et de sécurité, mais également pour accompagner l’implémentation du nouveau code des changes.

En outre, M. NOURI a déclaré qu’à l’heure où la Tunisie est confrontée à des défis économiques importants, ce genre de projet témoigne de notre capacité à innover et à être au diapason des mutations technologiques et constitue également l’un des leviers significatifs permettant de renforcer la confiance des investisseurs, tout en insistant sur le fait que la BCT n’épargnera aucun effort pour favoriser un climat des affaires propice à l’investissement, tant local qu’étranger, dans le but de stimuler une croissance durable et inclusive.

Plateforme « EXOP » : Pour une soumission simple et rapide des requêtes de change auprès de la BCT

La plateforme « EXOP » offre une solution intégrée et sécurisée permettant aux institutions financières, aux entreprises et aux particuliers de soumettre à la BCT leurs requêtes de change de manière simple et rapide grâce à un ensemble de nouvelles fonctionnalités.

Il s’agit, d’abord, de l’introduction électronique des requêtes, avec la soumission des demandes, accompagnées des documents spécifiques nécessaires au traitement de chaque type d’opération de change, via un formulaire électronique simple et intuitif.

Ensuite, par la validation automatique, le système procède à une vérification automatique de la complétude des informations et des documents joints afin de s’assurer que les requêtes sont conformes avant leur traitement.

Aussi, grâce à l’échange en temps réel que permet EXOP, le dépositaire la possibilité d’échanger en temps réel avec le chargé du dossier pour tout complément d’informations. Chaque étape de traitement des requêtes est enregistrée, assurant ainsi plus de célérité dans le traitement des requêtes et un historique traçable.

Grâce à EXOP, la BCT adopte la décision électronique, c’est-à-dire une approche numérique pour les documents comportant sa décision en intégrant la composante « QR Code 2D-doc » qui permet de vérifier facilement l’authenticité du document de décision émis par la BCT. Cette initiative renforce non seulement la sécurité et l’efficacité des processus, mais marque également un pas important vers une administration plus numérisée et connectée.

Nouvelle version de la plateforme « Fiche-Invest » : modernisation et renforcement de l’efficacité des déclarations

La nouvelle version de la plateforme « Fiche-Invest » intégrera, quant à elle, un nouveau processus de digitalisation des fiches d’investissement au titre des emprunts extérieurs. Elle présentera, notamment, des améliorations majeures au niveau de sa manipulation. Elle verra, surtout, l’introduction de nouveaux services offerts aux investisseurs et ce, dans un souci de modernisation et de renforcement de l’efficacité des déclarations des investissements en devises des non-résidents en Tunisie.

La nouvelle version de la plateforme « Fiche-Invest » inclut des améliorations significatives à même de répondre aux besoins croissants des investisseurs et aux attentes de l’écosystème. Ces perfectionnements se traduisent, notamment, par la mise en place d’un nouveau processus entièrement numérisé pour les fiches d’investissement au titre des emprunts extérieurs qui serait de nature à réduire le temps de traitement et de renforcer, par la même, la précision des données.

L’interface « Utilisateur » sera désormais responsive, plus intuitive et conviviale, ce qui facilitera la navigation et l’utilisation de la plateforme. Parallèlement, cette nouvelle version permettra d’assister les utilisateurs à chaque étape de leurs déclarations afin de répondre instantanément à leurs réclamations.

De même, cette plateforme « Fiche-Invest » présentera une sécurité plus renforcée et ce, via l’intégration de kits QR-Code au niveau des déclarations d’investissements validées.