“Les lieux de la cinéphilie” est le thème de la troisième session du cycle de projections-débats “Cinéphilies au Maghreb”, organisé par l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) et qui aura lieu le 28 juin 2024 au Théâtre El Hamra, avec pour invitée la cinéaste, écrivaine, formatrice et poétesse algérienne, Habiba Djahnine, co-initiatrice des Rencontres Cinématographiques de Béjaïa et co-fondatrice du Collectif Cinéma Mémoire.

Le programme prévoit une projection-débat du film « Talking About Trees » de Suhaib Gasmelbari (Soudan, 2019) suivie d’une table ronde “Les lieux de la cinéphilie : transmissions, formations, circulations” avec une pléiade d’intervenants : Hichem Ben Ammar, réalisateur, écrivain, producteur, ancien directeur de la Cinémathèque tunisienne et enseignant de cinéma et d’audiovisuel, Issam Marzouki, enseignant de littérature française et de cinéma, animateur radio, écrivain, acteur de théâtre et critique de cinéma, Amel Saadallah, programmatrice, co-fondatrice et exploitante de la salle de cinéma d’art et d’essai CinéMadart à Carthage, co-fondatrice de Hakka Distribution et membre de Echos cinématographiques et Kaïs Zaied, réalisateur, programmateur, co-fondateur et exploitant de CinéMadart, co-fondateur de Hakka Distribution et membre de Echos cinématographiques.

Ce cycle de rencontres vise à suivre les formes, les étapes, les acteurs, les supports, les espaces et les lieux qui ont permis de faire circuler la passion du cinéma et sa connaissance entre les publics maghrébins, contribuant à populariser un goût pour cet art et son impact.

Le programme est conçu autour d’une série de projections-débats destinées à retracer les jalons d’une cinéphilie maghrébine en mobilisant acteurs et témoins, archives et films, ouvrages et revues pour comprendre les cheminements d’une histoire culturelle, peu explorée dans ses cadres matériels, sa (dis)continuité et ses connexions.