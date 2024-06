Lors des assemblées annuelles d’Afreximbank à Nassau, aux Bahamas, des entreprises transformatrices ont été honorées lors de la deuxième édition des Pan-African Business and Development Awards. Cette cérémonie, organisée en partenariat avec le Business Council for Africa, vise à renforcer les liens entre l’Afrique et sa diaspora et à promouvoir une Afrique mondiale.

ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) a été désignée Entreprise Panafricaine de l’année pour ses efforts dans l’industrialisation, le développement des exportations et la transformation économique en Afrique. ARISE IIP a développé des parcs industriels durables au Gabon, au Bénin, au Tchad et au Togo, contribuant à la transformation locale des matières premières.

KCB du Kenya et Rawbank de la RDC ont remporté le Trophée de l’Institution Financière Panafricaine de l’année, cette dernière dans la catégorie des banques dont le capital est inférieur à 500 millions de dollars. KCB a été reconnue pour son impact sur les services financiers, tandis que Rawbank a été récompensée pour son rôle dans la promotion de l’inclusion financière et le développement économique en RDC.

Elsewedy, fabricant égyptien de produits électriques, a reçu le Trophée de l’Entreprise de la diaspora de l’année pour son rôle dans le renforcement des liens économiques entre l’Afrique et sa diaspora. Ce prix, nouvellement introduit, célèbre les entreprises qui se développent au-delà de leurs frontières et favorisent les relations commerciales entre le continent et sa diaspora.

L’événement a également honoré le personnel d’Afreximbank. Mme Oluwatoyosi Adelakin a reçu le Outstanding Staff Award of the Year 2024 pour son travail sur le système de gestion de la performance de la banque, qui a été reconnu comme une étude de cas par la Harvard Business School en 2020.

Lors de la cérémonie, le professeur Oramah, directeur général et président du conseil d’administration d’Afreximbank, a souligné l’importance des partenariats exceptionnels pour la mise en œuvre des programmes de développement de la banque. Il a déclaré que les progrès réalisés par Afreximbank et la valeur apportée aux actionnaires sont le résultat de la collaboration avec des partenaires partageant les aspirations panafricaines de la banque.

Arnold Ekpe, ancien Directeur Général du Groupe Ecobank et président du BCA, a également mis en avant l’importance de soutenir les initiatives contribuant au développement de l’Afrique, soulignant le rôle d’Afreximbank dans cette mission. Les Pan-African Business and Development Awards, lancés l’année dernière, célèbrent les organisations et les dirigeants qui incarnent l’esprit panafricain et créent des entreprises transfrontalières substantielles et transformatrices.

LISTE DES GAGNANTS

Entreprise panafricaine de l’année

ARISE IIP

Institutions Financières Panafricaines de l’année

KCB Bank Kenya (capital > 500 millions de dollars)

Rawbank (capital <$500m)

Entreprise de la diaspora de l’année

Elsewedy

Outstanding Staff Award

Mme Oluwatoyosi Adelakin