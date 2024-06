La 58ème édition du Festival International de Carthage (FIC) se tiendra du 18 juillet au 17 aout 2024 avec à l’ouverture un spectacle hommage à Lotfi Bouchnaq dans une soirée intitulée “Ayech leghnayeti” et à la clôture la chanteuse syrienne Assala Nasri, a annoncé mardi matin le directeur de la 58ème édition du FIC Kamel Ferjani sur les ondes de Jawhara FM dans l’émission “Dhif Eddenya w ma fiha” animée par Hatem Ben Amara.

Il a dans ce sens annoncé que le spectacle d’ouverture est une création signée par Abdelhamid Bouchnaq pour rendre hommage à l’artiste doté d’un parcours de cinq décennies, Lotfi Bouchnaq qui va partager la scène également avec plusieurs invités notamment des paroliers et artistes de tous bords de Tunisie et d’ailleurs.

Pour l’artiste Assala Nasri c’est un retour sur la scène de l’amphithéâtre romain de Carthage après 30 ans depuis son premier passage en 1994 et ce, avec un nouveau répertoire dont une nouvelle chanson dédiée à la Palestine, a-t-il mentionné.

Le programme de la 58ème édition sera dévoilé progressivement sur la page officielle du festival à partir du 22 juin 2024, a ajouté Kamel Ferjani lors de ce premier passage médiatique, relevant que le Festival qui a programmé pour cette édition 18 soirées a veillé à assurer une programmation assez équilibrée entre les spectacles tunisiens, arabes et internationaux en provenance notamment des Etats Unis, de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie.

Il est à noter que l’illustration de l’affiche de la 58ème édition du Festival international de Carthage qui vient d’être dévoilée sur sa page facebook met en avant, -sur un fond de couleur verte où deux pièces de monnaie ancienne forment le chiffre 8-, les traits d’Hannibal dans un rappel symbolique à l’histoire riche et glorieuse que représente ce personnage pour Carthage ainsi que les deux drapeaux de la Tunisie et de la Palestine dans un clin d’œil artistique marquant la solidarité de la Tunisie et du Festival avec la cause palestinienne, a relevé Kamel Ferjani.