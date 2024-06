Euro 2024 : Le programme TV, calendrier, sur quelles chaînes regarder les matchs

L’Euro 2024 de football se déroule du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Voici un calendrier complet.

Phases de poules

Allemagne – Écosse (groupe A) : 21h sur TF1, TF1+ et BeIN Sports 1

Samedi 15 juin :

Hongrie – Suisse (groupe A) : 15h sur BeIN Sports 1

Espagne – Croatie (groupe B) : 18h sur BeIN Sports 1

Italie – Albanie (groupe B) : 21h sur M6, M6+ et BeIN Sports 1

Dimanche 16 juin :

Pologne – Pays-Bas (groupe D) : 15h sur BeIN Sports 1

Slovénie – Danemark (groupe C) : 18h sur BeIN Sports 1

Serbie – Angleterre (groupe C) : 21h sur TF1, TF1+ et BeIN Sports 1

Lundi 17 juin :

Roumanie – Ukraine (groupe E) : 15h sur BeIN Sports 1

Belgique – Slovaquie (groupe E) : 18h sur BeIN Sports 1

Autriche – France (groupe D) : 21h sur TF1, TF1+ et BeIN Sports 1

Mardi 18 juin :

Turquie – Géorgie (groupe F) : 18h sur BeIN Sports 1

Portugal – République tchèque (groupe F) : 21h sur TF1, TF1+ et BeIN Sports 1

Mercredi 19 juin :

Croatie – Albanie (groupe B) : 15h sur BeIN Sports 1

Allemagne – Hongrie (groupe A) : 18h sur BeIN Sports 1

Écosse – Suisse (groupe A) : 21h sur BeIN Sports 1

Jeudi 20 juin :

Slovénie – Serbie (groupe C) : 15h sur BeIN Sports 1

Danemark – Angleterre (groupe C) : 18h sur BeIN Sports 1

Espagne – Italie (groupe B) : 21h sur M6, M6+ et BeIN Sports 1

Vendredi 21 juin :

Slovaquie – Ukraine (groupe E) : 15h sur BeIN Sports 1

Pologne – Autriche (groupe D) : 18h sur BeIN Sports 1

Pays-Bas – France (groupe D) : 21h sur M6, M6+ et BeIN Sports 1

Samedi 22 juin :

Géorgie – République tchèque (groupe F) : 15h sur BeIN Sports 1

Turquie – Portugal (groupe F) : 18h sur BeIN Sports 1

Belgique – Roumanie (groupe E) : 21h sur BeIN Sports 1

Dimanche 23 juin :

Suisse – Allemagne (groupe A) : 21h sur M6, M6+ et BeIN Sports 1

Écosse – Hongrie (groupe A) : 21h sur BeIN Sports 2

Lundi 24 juin :

Croatie – Italie (groupe B) : 21h sur TF1, TF1+ et BeIN Sports 1

Albanie – Espagne (groupe B) : 21h sur BeIN Sports 2

Mardi 25 juin :

Pays-Bas – Autriche (groupe D) : 18h sur BeIN Sports 2

FRANCE – Pologne (groupe D) : 18h sur TF1, TF1+ et BeIN Sports 1

Angleterre – Slovénie (groupe C) : 21h sur M6, M6+ et BeIN Sports 1

Danemark – Serbie (groupe D) : 21h sur BeIN Sports 2

Mercredi 26 juin :

Slovaquie – Roumanie (groupe E) : 18h sur BeIN Sports 2

Ukraine – Belgique (groupe E) : 18h sur BeIN Sports 1

République tchèque – Turquie (groupe F) : 21h sur sur BeIN Sports 2

Géorgie – Portugal (groupe F) : 21h sur M6, M6+ et BeIN Sports 1

Huitièmes de finale

Samedi 29 juin :

8e de finale 1 – 2e groupe A – 2e groupe B : 18h sur BeIN Sports 1

8e de finale 2 – 1er groupe A – 2e groupe C : 21h sur BeIN Sports 1

Dimanche 30 juin :

8e de finale 3 – 1er groupe C – 3e groupe D, E ou F : 18h sur M6, M6+ et BeIN Sports 1

8e de finale 4 – 1er groupe B – 3e groupe A, D, E, ou F : 21h sur TF1, TF1+ et BeIN Sports 1

Lundi 1er juillet :

8e de finale 5 – 2e groupe D – 2e groupe E : 18h sur TF1, TF1+ et BeIN Sports 1

8e de finale 6 – 1er groupe F – 3e groupe A, B, ou C : 21h sur M6, M6+ et BeIN Sports 1

Mardi 2 juillet :

8e de finale 7 – 1er groupe E – 3e groupe A, B, C, ou D : 18h sur TF1, TF1+ et BeIN Sports 1

8e de finale 8 – 1er groupe D – 2e groupe F : 21h sur M6, M6+ et BeIN Sports 1

Quarts de finale

Vendredi 5 juillet :

Quart de finale 1 – vainqueur 8e de finale 1 – vainqueur 8e de finale 2 : 18h sur TF1, TF1+ et BeIN Sports 1

Quart de finale 2 – vainqueur 8e de finale 3 – vainqueur 8e de finale 4 : 21h sur M6, M6+ et BeIN Sports 1

Samedi 6 juillet :

Quart de finale 3 – vainqueur 8e de finale 7 – vainqueur 8e de finale 8 : 18h sur TF1, TF1+ et BeIN Sports 1

Quart de finale 4 – vainqueur 8e de finale 5 – vainqueur 8e de finale 6 : 21h sur M6, M6+ et BeIN Sports 1

Demi-finales

Mardi 9 juillet :

Demi-finale 1 – vainqueur quart de finale 1 – vainqueur quart de finale 2 : 21h sur M6, M6+ et BeIN Sports 1

Mercredi 10 juillet :

Demi-finale 2 – vainqueur quart de finale 3 – vainqueur quart de finale 4 : 21h sur TF1, TF1+ et BeIN Sports 1

Finale

Dimanche 14 juillet :

Vainqueur demi-finale 1 – vainqueur demi-finale 2 : 21h sur TF1, TF1+ et BeIN Sports 1