L’Initiative Equipe Europe (IEE) “Investissements en Tunisie” dédiée au soutien du Programme national de réformes en Tunisie, sera officiellement lancée, mercredi après-midi, à l’occasion du Forum de Tunisie sur l’investissement (TIF 2024), par l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro.

Cette initiative vise, selon l’UE, à favoriser les investissements publics et privés créateurs d’emplois décents et à soutenir le développement local, la transition écologique et la diversification économique.

Parmi les nouveaux projets phare de l’IEE “Investissement en Tunisie” figurent les projets ELMED/ELMED+ dans le domaine énergétique, MEDUSA dans le domaine digital, Corridor Sfax-Kasserine dans le domaine du transport ou Relance MPME dans le domaine du soutien au secteur privé. Ces nouveaux projets viennent compléter plus de 120 projets en cours de mise en œuvre ou en phase de formulation inclus dans l’IEE représentant un volume de financement de plus de 10 milliards de dinars pour la période de 2021-2027.

L’IEE “Investissements en Tunisie” représente une mobilisation en soutien au Programme national de réformes en Tunisie, incluant outre l’Union européenne, cinq de ses Etats membres (Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays Bas), leurs agences techniques et financières ainsi que les banques multilatérales BEI et BERD autour d’un objectif commun qui se décline en 3 axes.

Le premier axe concerne l’amélioration du climat des affaires et du cadre général de l’investissement via notamment un soutien à l’accélération des réformes structurelles, mais aussi l’amélioration de la fourniture de services publics aux citoyens et aux opérateurs économiques et la consolidation du partenariat commercial entre la Tunisie et l’UE.

Le deuxième axe porte sur l’amélioration des infrastructures économiques pour une économie résiliente et neutre en carbone via notamment la pérennisation de l’approvisionnement en énergie pour les ménages et les entreprises à un coût raisonnable, et un accès amélioré à une infrastructure digitale de qualité à un coût raisonnable.

Le troisième axe consiste en l’amélioration de l’accès au financement et à l’accompagnement des MPME via notamment le soutien à l’inclusion financière et à l’émergence de modalités de financements alternatifs, ou la mobilisation de lignes de crédits aux bénéfices d’un entrepreneuriat inclusif, créateur d’emplois décents et de valeur ajoutée locale, sans oublier la fourniture d’un accompagnement technique de qualité.

Les Initiatives “Equipe Europe” s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne “Global Gateway” qui vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements entre 2021 et 2027 pour soutenir une reprise mondiale durable. Ces initiatives visent à accroître la cohérence et la coordination du soutien combiné des membres de l’Equipe Europe afin de promouvoir des programmes ayant un impact transformateur dans les pays partenaires.