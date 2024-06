L’Institut français de Tunisie (IFT) vient de lancer son cinquième appel à candidatures pour le programme de la résidence internationale de recherche et de création artistique à la Villa Salammbô, désormais établie à Sousse.

Nichée au cœur des ruelles animées du centre-ville de Sousse, la Villa Salammbô, accueillera des artistes de toutes disciplines, les invitant à développer leurs projets de recherche pendant un séjour allant de 1 à 2 mois. Ces résidences proposent ainsi aux créateurs de travailler dans un environnement stimulant pour développer leurs idées et explorer de nouvelles voies artistiques en lien avec la scène locale à travers des projets qui devront avoir un ancrage en Tunisie. La date limite est fixée au lundi 15 juillet 2024 à minuit (délai de rigueur).

Ce programme est destiné des créateurs, penseurs et chercheurs français ou étrangers, porteurs d’un projet en solo, domiciliés en France, à des créateurs, penseurs et chercheurs tunisiens portant un projet en duo avec des candidats français ou étrangers domiciliés en France ainsi qu’aux créateurs, penseurs et chercheurs ressortissants d’un pays du continent africain (hors Tunisie), souhaitant séjourner à Sousse pour mener un projet de création de recherche ou de commissariat d’exposition favorisant la collaboration avec des partenaires tunisiens.

Les disciplines concernées sont les arts visuels (peinture, photographie, arts numériques et vidéo, sculpture, design, métiers d’arts, architecture) , les arts vivants (danse, théâtre, musique, arts de la marionnette, arts du cirque), le cinéma et le documentaire, la littérature (bande dessinée, littérature jeunesse, etc) et le commissariat d’exposition.

Une commission de sélection étudiera les candidatures et les résultats seront publiés fin septembre 2024 sur le site web de l’Institut français de Tunisie.

En collaboration avec l’Ambassade de France en Tunisie, l’Institut français de Tunisie a lancé en 2018 ce programme de résidences dédié à la recherche et à la création artistique d’excellence.

Les commissions de sélection annuelles font appel à des professionnels reconnus du secteur culturel en Tunisie et en France dans les différents champs disciplinaires. Rencontrant un large succès, les précédents appels à candidatures lancé depuis 2018 ont permis de sélectionner une quarantaine de lauréats dans différentes disciplines.