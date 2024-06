Buraq Air annonce la reprise de sa ligne Tunis-Tripoli

Buraq Air, première compagnie aérienne libyenne, représentée en Tunisie par la société STARS, a annoncé le samedi 1er juin 2024 la reprise de ses vols reliant l’aéroport de Miitiga-Tripoli à l’aéroport de Tunis-Carthage.

Cette ligne sera desservie par 14 vols hebdomadaires qui seront assurés entre Tripoli et Tunis.

La compagnie a exprimé, dans ce cadre, sa satisfaction quant à la relance de cette ligne qui va répondre aux besoins de déplacement des familles et des professionnels et renforcer les échanges et la coopération entre les deux pays frères, surtout aux niveaux touristique et culturel.

La direction de la compagnie estime que la reprise de cette ligne est une décision stratégique qui va enrichir le rayon d’action de Buraq Air et lui permettre de satisfaire ses clients.

Nous visons à répondre aux différentes requêtes de notre clientèle et nous veillons essentiellement aux garanties en matière de sécurité, ainsi qu’à la présentation de prestations irréprochables pour élargir les perspectives de cette ligne. », indique la direction de la compagnie.

A cette occasion, Buraq Air invite ses passagers à bénéficier de ses services de qualité, de ses prestations irréprochables et du confort exceptionnel de ses avions.

Elle leur rappelle qu’ils peuvent réserver leurs billets directement sur le site de la compagnie ou à travers les agences partenaires agréées.