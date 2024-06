Une série de workshops intitulée “Les Jeudis RSE” vient d’être lancée par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) pour sensibiliser et préparer les entreprises exportatrices aux exigences du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) et à les orienter vers une labellisation RSE.

Ces ateliers, conçus pour les chefs d’entreprise et leurs collaborateurs responsables de la démarche RSE, fournissent un environnement essentiel d’apprentissage et de partage. En effet, en adoptant la RSE, les entreprises s’engagent à respecter des normes élevées de responsabilité sociale et environnementale, promouvoir le développement durable, renforcer leur réputation et fidéliser leurs clients, tout en créant de la valeur à long terme pour toutes leurs parties prenantes.

Ces rendez-vous offrent des outils pratiques et des connaissances pour améliorer les performances sociales et environnementales des entreprises, leur permettant ainsi de répondre aux défis actuels et futurs, tout en améliorant leur compétitivité sur le marché international. Ces workshops auront lieu, le 6 juin 2024 à Tunis, le 13 juin à Sousse, le 20 juin à Sfax et le 27 juin à Bizerte.

Les entreprises intéressées doivent remplir le formulaire d’inscription en suivant le lien.