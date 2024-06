Le cinéma tunisien sera présent au Festival International du Film Oriental de Genève (FIFOG) qui se tiendra dans sa 19ème édition du 10 au 16 juin 2024, sous le signe “la Connaissance et la Reconnaissance de l’Autre” en “ces temps de grande tension, se connaître et se reconnaître est une nécessité” note Sami Kanaan, Conseiller administratif en charge du Département de la culture et de la transition numérique.

Pour cette édition 2024, la Tunisie sera présente avec quatre courts et longs métrages dont deux en compétition officielle : “Trois femmes” de Elma Riza retenu dans la liste des 10 films en compétition internationale des courts métrages et le film fiction “Take my breath” de Nada Mezni Hafaiedh qui sera en lice dans la compétition internationale des sept longs métrages sélectionnés.

Hors compétition, la présence tunisienne sera également marquée par la projection de deux films : “Soufisme” de Younes Ben Hajria (court métrage) et “Emna” de Bouslama Chamakh (long métrage).

Deux Tunisiens seront au jury : le réalisateur de cinéma tuniso-suisse Fredj Trabelsi (au jury du court présidé par la journaliste et poétesse libanaise Joumana Haddad) et Haifa Mrizek, actrice, animatrice de télévision et influenceuse, membre du jury longs métrages présidé par Laure Mi Hyun Croset, romancière suisse née à Séoul, membre du Parlement des Ecrivaines Francophones.

Plus de 40 films, en provenance des pays orientaux et occidentaux, seront projetés lors de cette édition qui invite selon les organisateurs, à la découverte de l’autre, à travers des histoires saisissantes d’expériences humaines, racontées avec des images d’Ici et d’Ailleurs.

Le FIFOG est une manifestation cinématographique présente depuis 19 ans dans le paysage culturel suisse, et a pour but de présenter un autre visage de l’Orient et de promouvoir le cinéma, la diversité et le dialogue, en dépassant les frontières géographiques, linguistiques ou culturelles.