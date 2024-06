L’état d’avancement des programmes de coopération financière pour l’exercice 2024 et des projets de développement co-financés par la Banque mondiale (BM) ont été au coeur d’un ‘entretien, vendredi après-midi, entre la ministre de l’Economie et de la Planification, Féryel Ouerghi et le directeur des opérations pour le Maghreb et Malte, de la Banque mondiale, Jesko Hentschel.

L’entretien a permis de passer en revue l’état d’avancement du projet de Corridor de développement économique “Kasserine/Sidi Bouzid/Sfax”, un projet co-financé par la Banque mondiale et visant à réduire les disparités économiques régionales en améliorant la qualité du transport routier et en facilitant l’accès au financement des PMEs sur le long du corridor.

Ce projet “va créer une dynamique économique et de développement dans les régions ciblées d’autant plus qu’il permettra la mise en place d’une infrastructure développée qui incite à l’investissement et partant à la création de projets dans les zones de passage de la route ciblée par le dédoublement”, indique un communiqué du département de l’Economie et de la Planification.

Les deux parties ont également évoqué le programme Amen Social, un programme de filet de sécurité intégré, co-financé également par la Banque mondiale outre des programmes de coopération pour renforcer la sécurité alimentaire et sociale.

D’après le ministère de l’Economie, des projets dans plusieurs secteurs stratégiques seront présentés à la BM pour financement, dont des projets dans les domaines d’électricité, de l’eau, l’enseignement suprieur, la santé, la protection sociale et le renforcement de la sécurité alimentaire.

S’exprimant à cette occasion, le directeur pays de la Banque mondiale (BM), pour le Maghreb et Malte, Jesko Hentschel a réitéré “l’engagement de la Banque Mondiale à continuer son appui à la Tunisie pour la mise en oeuvre de ses projets de réforme et de développement prioritaires, faire face aux défis existants et réaliser un développement intégral et durable”.

Pour mémoire, le projet de Corridor de développement concerne l’élargissement de la route nationale 13, sur une longueur de 187 km (Kasserine-Sidi Bouzid-Sfax) et l’amélioration des ouvrages d’art existant sur le parcours.