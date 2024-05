Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, jeudi, à Pékin, avec le premier ministre chinois Li Qiang.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Li Qiang a souligné la disposition de son pays à créer de nouvelles opportunités de coopération avec la Tunisie aussi bien dans un contexte bilatéral ou dans le cadre des initiatives lancées par la Chine.

Il a affirmé que la Chine œuvre à poursuivre la mise en œuvre des projets de développement en Tunisie et encourage les entreprises chinoises à s’investir dans le pays.

Le responsable chinois a indiqué que son pays s’emploie à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, à promouvoir les exportations tunisiennes vers le marché chinois et à ouvrir une ligne aérienne directe entre les deux pays.

De son côté, le chef de l’Etat a mis l’accent sur la volonté d’intensifier la collaboration en vue d’explorer de nouvelles opportunités de coopération et de nouer, dans les plus brefs délais, des partenariats stratégiques dans des secteurs hautement prioritaires dont la santé, le transport ferroviaire et le tourisme.

Selon le communiqué, cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les relations d’amitié et de coopération historiques unissant la Tunisie et la Chine ainsi que les moyens de les renforcer dans l’intérêt des deux pays et peuples amis.