Le Commissariat régional au développement agricole de Siliana a exhorté tous les agriculteurs et groupements agricoles dans la région à prendre un certain nombre de mesures de précaution appropriées pour minimiser les risques d’incendie.

Il s’agit notamment de procéder à l’entretien des moissonneuses-batteuses et des tracteurs, avec la nécessité de les équiper d’appareils d’extinction d’incendie, à labourer les côtés des parcelles, en particulier à proximité des routes, des voies ferrées et des zones résidentielles, ainsi que de veiller à diviser les grandes parcelles et à fournir des réservoirs d’eau et des tracteurs équipés de charrues pour pouvoir intervenir rapidement en cas d’incendie.

A noter que la région a été témoin il y a plus de deux semaines d’incendies dans des exploitations céréalières à Gaafour et Bargou.