Au moment où tous les responsables du pays s’attendent à une bonne saison touristique qui, pour peu que tout se passe bien, va générer de précieuses devises pour payer en partie le service de la dette, le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV), Ahmed Ben Taieb, a jeté un pavé dans la mare en énumérant, à quelques semaines de la haute saison, de nombreuses insuffisances qu’on aurait pu éviter.

Intervenant sur les ondes de la radio privée Express Fm, il a révélé que 30% des unités hôtelières sont fermées, à cause, notamment, de l’endettement.

Il a ajouté que les professionnels sont également confrontés à d’autres problématiques et difficultés. Ces dernières portent sur l’accès au financement, le recyclage et la pénurie de la main-d’œuvre.

Selon nos informations, le ministère du tourisme est conscient de ces problèmes, particulièrement de celui de la formation et de la pénurie de la main d’oeuvre. Pour pallier au plus urgent, il s’emploie actuellement à réformer les conditions à réunir pour l’obtention des diplômes exigés par les professionnels, s’agissant, notamment du certificat de compétence (CC) et du certificat d’aptitude professionnelle (CAP).

