Les postes tunisienne et mauritanienne ont signé lundi dernier, au siège social de la Poste Nationale, un accord pour développer la coopération bilatérale.

A l’occasion de la visite de travail (les 20 et 21 mai 2024), d’une délégation de la poste mauritanienne en Tunisie, le directeur général de la Poste Tunisienne Sami El Mekki et son homologue Mauritanien Alioune Ould Issa, ont signé cette convention en présence des responsables des deux structures.La Convention vise à développer davantage la coopération bilatérale entre les deux institutions dans le domaine de la poste, les services financiers et numériques ainsi que l’aspect ressources humaines par l’organisation de cours de formation pour les cadres postaux de la Mauritanie au Centre de formation postale ainsi que le développement des domaines de formation à distance.Elle comprend également le renforcement de la coopération entre la poste tunisienne et la poste mauritanienne dans le domaine des timbres en programmant l’émission d’un timbre-poste commun.

Fin 2022, la poste tunisienne a développé une plateforme de paiement mobile pour la poste mauritanienne afin de fournir des solutions numériques, de faciliter les échanges électroniques et le commerce électronique pour les citoyens mauritaniens, ainsi que de leur permettre de profiter de nombreux services financiers via des smartphones tels que les transferts d’argent, factures, téléchargements et retraits auprès des marchands.

Elle prévoit aussi le renforcement de la coopération entre les postes tunisienne et mauritanienne dans les domaines culturel et sportif entre elles via la mise en place d’un programme de travail d’échange culturelle ciblant les agents postaux et leurs familles.