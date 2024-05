La 24ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision qui aura lieu du 26 au 29 juin 2024 à Tunis. La précédente édition s’est déroulée du 12 au 15 juin 2023.

Les travaux du festival se déroulent, chaque année, à la Cité de la culture qui abrite les différentes manifestations prévues pour ce festival auparavant organisé à la station balnéaire “Yasmine Hammamet”.

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis accueille la cérémonie d’ouverture et celle de clôture se tient au théâtre antique de Carthage. Les cérémonies d’ouverture et de clôture sont retransmises en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées.

La cause palestinienne et la solidarité avec le peuple palestinien seront au cœur de la prochaine édition, a annoncé le site du festival. La programmation sera axée sur la résistance du peuple palestinien et la couverture médiatique arabes et étrangère de la situation dans les territoires occupés, depuis le début de la guerre contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023.

289 candidatures reçues, leur sélection est en cours

La sélection des candidatures est en cours par les comités de sélection, dans les deux compétitions et les deux sections parallèles, a annoncé le site du festival. Les travaux des comités se poursuivent durant deux semaines au terme desquelles seront connues les candidatures retenues.

Le siège de l’Union des radios et télévisions arabes (ASBU) à Tunis abrite, chaque année, la conférence de presse au cours de laquelle les organisateurs dévoilent la programmation détaillée du festival.

Le Festival a annoncé avoir reçu « 289 candidatures dont 147 programmes télévisés avec 108 dans la compétition officielle et 39 dans la section parallèle ». Ces candidatures sont présentées par « 20 chaînes de télévision parmi elles 6 chaînes privées, en plus de 18 sociétés de production ».

Pour ce qui est de la radio, les candidatures s’élèvent à « 142 programmes radiophoniques dont 125 dans la compétition officielle et 17 dans la section parallèle, ce qui constitue un nombre sans précédent dans l’histoire du festival », indique-t-on de même source.

« Un nombre record d’instances radiophonique dans la compétition officielle a été recensé par les organisateurs qui font état de 20 instances, parmi elles 8 radios privées et autres internationales diffusant en langue arabe, en plus de sociétés de production dans la section parallèle ».

Les chaînes de télévision et les radios membres de l’Asbu participent dans la sélection officielle destinée aux professionnels des médias de l’audiovisuel. Les sociétés de production participent à la section parallèle.

Deux compétitions et deux sections parallèles sont dédiées aux œuvres télévisées et radiophoniques participantes. Deux lauréats sont primés dans chacune des multiples catégories (programmes, séries, podcasts, Variétés et Talkshows, reportages, interview …).

Outre la compétition, le festival présente une programmation culturelle et artistique avec des conférences, des hommages et des invités d’honneur parmi les figures emblématiques du paysage audiovisuel arabe. Au Hall central de la Cité de la culture, des exposants issus des cinq continents présentent les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle.

L’année dernière, l’Agence Tunis Afrique presse (TAP) a eu son propre stand au festival de l’Asbu, afin de faire la promotion de ses productions journalistiques (textes, photos et vidéos).

Le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé par l’Arab state Broadcasting Union (ASBU), en partenariat avec les Établissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et l’organisation arabe des satellites de communication (ArabsaT).

En vertu de la convention signée entre le ministère des Affaires culturelles et l’ASBU au mois de février 2023, le festival arabe de la radio et de la télévision se déroule durant trois années successives dans le pays où siège l’Organisation, la Tunisie.

Ce festival accueille les instances membres de l’ASBU parmi les chaines de télévision et stations de radio arabes publiques et celles des radions et télévisions privées, les sociétés de productions et les agences de presse arabes. Les sociétés de production et les chaines et les stations de radio, non arabes, qui produisent et diffusent en langue arabe y sont également invitées.

Il vise à promouvoir la production radiophonique et télévisée arabes et à présenter les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle. Il œuvre à contribuer au développement de la production radiophonique et télévisée arabes et à améliorer la qualité des contenus audiovisuels.

L’Asbu est une institution panarabe qui a été créée en février 1969 à Khartoum (Soudan). Son objectif principal est le renforcement des liens de coopération entre les organismes de radiodiffusion arabes en vue de développer le contenu de leurs productions audiovisuelles.

Voici la composition des compétitons et sections du festival de l’Asbu :

TELEVISION

COMPETITIONS TELEVISEES PRINCIPALES

Drama

Séries sociales

Séries comiques

Programmes télévisés

Programmes du film documentaire

Films et programmes documentaires sur la question palestinienne

Documentaires

Variétés et Talkshows

Programmes pour enfants (de 6 à 12 ans) :

Programmes culturels

Reportages

COMPETITIONS TELEVISEES PARALLÈLES

DRAMA

Séries sociales

Séries comiques

Séries Historiques et biographies

Films et programmes documentaires sur la question palestinienne

Films et programmes à caractère général

Programmes pour enfants (de 6 à 12 ans)

Catégorie news

Compte rendu informatif ou enquête

Interview

RADIO

COMPÉTITION RADIOPHONIQUE OFFICIELLE

Drama et biographies

Podcasts

Programmes pour enfants (scouts)

Programmes pour jeunes (initiatives de jeunesse)

Programmes pour malvoyants

Programmes de Santé (Caravanes sanitaires)

Programmes sur l’agriculture (pour une agriculture biologique

COMPETITION RADIOPHONIQUE PARALLELE

Programmes sur le tourisme intérieur

Spots de sensibilisation publique

Programmes sur l’environnement

Programmes documentaires

Programmes interactifs