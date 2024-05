Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a indiqué lundi que le programme d’appui aux petites et moyennes entreprises en difficulté bénéficiant d’un financement de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) a été prolongé du 20 mai 2024 au 16 juin 2024.

Le ministère de l’Emploi a ajouté que la prolongation des délais d’inscription à ce programme est due au faible taux d’inscription qui n’a pas dépassé les 20%.

Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle avait annoncé le lancement d’un nouveau programme de sauvetage des petites entreprises en difficulté en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD) et la BTS moyennant une enveloppe de 26,5 millions de dinars dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’appui à la formation et à l’insertion professionnelle.