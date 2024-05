La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, jeudi, l’octroi d’un prêt de 3,9 millions d’euros (l’équivalent de 13 millions de dinars) à l’entreprise européenne d’énergie renouvelable “Qair“, afin de construire une centrale solaire de 10 MW dans la région de Feriana (gouvernorat de Kasserine).

Le programme de financement comprend un prêt de 3,9 millions d’euros de la BERD et jusqu’à 1 million d’euros de financement concessionnel de la Finlande, dans le cadre du Partenariat pour une action climatique à fort impact de la BERD, en faveur de la Centrale Solaire “Feriana B”, entité ad hoc appartenant à Qair, selon un communiqué publié par la Banque.

Ce projet est financé sous les auspices du Mécanisme de prêt au secteur privé pour la production d’énergies renouvelables dans la région du sud et de l’est de la Méditerranée (SEMED) de la BERD et consiste en une capacité de production privée d’énergie renouvelable de 10 MW qui devrait permettre de réduire les émissions d’équivalent CO2 de 8 560 tonnes par an, ajoute la même source.

“Ce sera l’un des premiers projets mis au point conformément au cadre réglementaire tunisien applicable aux projets d’énergie renouvelable, et il a été attribué à l’issue d’un appel d’offres ouvert et transparent…Il favorisera l’égalité des genres en soutenant l’inclusion des femmes dans le secteur tunisien des énergies renouvelables”, a assuré la banque.

Aida Sitdikova, directrice à la BERD, Responsable de l’Énergie pour l’Eurasie, le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré : « Nous sommes très fiers de nouer un partenariat avec Qair pour soutenir la transition énergétique en Tunisie. Ce pays dispose d’un grand potentiel de ressources éoliennes et solaires, et cet investissement contribuera au développement des énergies renouvelables privées et à la diversification du bouquet énergétique».

Qair est une entreprise européenne de production d’énergie renouvelable bien établie, qui met au point, finance, exploite et possède des centrales de production d’électricité (photovoltaïques, éoliennes, hydroélectriques et à hydrogène). Son portefeuille compte 1,4 GW de capacité opérationnelle et de projets en construction, dont une présence dans plusieurs pays d’opérations de la BERD.

Depuis le lancement de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi plus de 2,2 milliards d’euros au titre de 70 projets dans le pays et a apporté son soutien à plus de 1 200 petites et moyennes entreprises par le biais d’une assistance technique financée par l’Union européenne.