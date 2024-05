Une délégation de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a effectué une visite de travail, mercredi au siège du gouvernorat de Ben Arous, dans le cadre de la réalisation des travaux préparatoires à la réalisation d’une étude sur “le modèle de la mobilité urbaine dans le Grand Tunis”.

L’étude en question, dont la réalisation sera effectuée par l’Agence d’Urbanisme du Grand-Tunis en coopération avec la JICA, vise à formuler une vision stratégique liée à la mobilité urbaine dans les gouvernorat de (Tunis, Ben Arous, Ariana et Manouba) au cours des 15 prochaines années et d’élaborer un plan d’action détaillé à court, moyen et long terme accompagné de mesures pratiques.

Lors de cette visite, le gouverneur de Ben Arous, Ezzedine Chelbi a souligné la nécessité de rendre disponibles toutes les conditions nécessaires et appropriées pour permettre à la délégation japonaise de lancer l’étude dans les plus brefs délais.