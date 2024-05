Le Violon Bleu Gallery à Sidi Bou Said accueille du 19 mai au 20 juin 2024 une exposition de groupe « Je me suis bâti sur une colonne absente », organisée par Blue wind project, un programme curatorial de la galerie, fondé par Khadija Hamdi, pour accompagner les artistes des deux bords de la Méditerranée, notamment de la péninsule ibérique et de la Tunisie, à travers des projets d’expositions, de conférences et d’échanges bipartites dans le domaine élargi de l’art.

« Je me suis bâti sur une colonne absente » réunit quatre artistes tunisiens : Meriam Bouderbela, Asma Ben Aissa, Ali Tnani et Haythem Zakaria, autour de la vidéo, du dessin, du textile et de l’installation. Entre archives et témoignages, dessins, fils et tissus tendus, les artistes choisis pour ce projet, tentent de transformer le temps en mémoire et par là, d’inscrire la mémoire dans le champ de l’histoire, en tentant toute sorte de réparation (sociale, culturelle et politique..).