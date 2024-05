Série de rencontres avec des écrivaines francophones la semaine prochaine à Tunis et à Sousse

Des écrivaines membres du Parlement des écrivaines francophones – dont l’objectif est de faire entendre la voix des écrivaines sur le monde- prendront part à des rencontres programmées la semaine prochaine dans divers espaces culturels de la Capitale ainsi qu’à Sousse.

La littérature francophone au féminin sera au cœur de ces rencontres organisées par l’Institut français de Tunisie, le Parlement des écrivaines francophones, en partenariat avec l’Ambassade du Canada en Tunisie.

Les écrivaines invitées sont issues de six cinq pays arabes, africains et occidentaux. La Tunisie sera représentée par quatre autrices, Olfa Youssef, Fawzia Zouari, Emna Belhadj Yahia et Sophie Bessis. Les écrivaines étrangères invitées sont : Marie-Rose Abomo (Cameroun), Emeline Pierre (Canada), Georgia Makhlouf (Liban), Sedef Ecer (Turquie), Catherine Cusset, Frédérique Lantieri, Viktor Lazlo et Marijosé Alie (France).

Elles aborderont les questions suivantes: Les femmes qui écrivent sont-elles dangereuses ? Quel sera le verdict du tribunal ? Seront-elles déclarées coupables d’être un danger pour le patriarcat ? Coupables d’être bénéfiques pour l’ensemble de l’humanité ?

“À la barre, les témoins se succèdent avec humour, intelligence et pertinence. Des interventions poétiques qui nous élèvent ; des tirades dénonçant l’écriture des femmes qui, par leur absurdité, sont un véritable hommage aux écrivaines”, peut on lire dans le résumé publié par l’IFT. “La force de la mise en scène du procès est de nous fait ressentir le danger qu’ont vécu et que vivent encore certaines écrivaines, tout en mettant en lumière l’absolue nécessité de l’écriture des femmes”.

“La Francophonie au féminin” est une rencontre-débat, prévue le 15 mai à l’Institut français de Sousse, avec Viktor Lazlo et Georgia Makhlouf. Cette rencontre a lieu en amont de la performance théâtrale unique, “Le grand procès des femmes qui écrivent”, qui sera présentée à l’IFT, le vendredi 17 mai avec la participation de toutes les écrivaines.

La Librairie Culturel, à Gammarth, abritera, le jeudi 16 mai, une rencontre-débat autour du même thème, “La Francophonie au féminin”, en présence des écrivaines du Parlement des écrivaines francophones invitées.

Un atelier d’écriture avec l’écrivaine et scénariste Sedef Ecer est également programmé, le jeudi 16 mai à la Librairie Al Kitab, à Mutuelleville. La Librairie Fahrenheit 451 abritera le samedi 18 mai une rencontre avec l’écrivaine française Catherine Cusset.

De plus amples informations sur l’horaire et le contenu de ces rencontres sont disponibles sur le site de l’IFT.