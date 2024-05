La 14ème session du Salon Méditerranéen de l’Agriculture et des Industries Alimentaires (SMA MEDFOOD’), aura lieu du 15 au 19 mai au Palais des foires de Sfax, sur le thème “une économie agricole développée dans un climat mondial en mutation”, en présence d’environ 120 exposants de plusieurs nationalités.

Lors d’une conférence de presse tenue, jeudi, consacrée à faire lumière sur le programme du salon, le président de la 14ème session du SMA MEDFOOD’, Khaled Abdelhedi, a révélé que cette manifestation économique d’envergure prévoit un programme riche et diversifié incluant des séminaires scientifiques et des ateliers interactifs.

“Des entreprises et institutions de premier plan constitueront une véritable vitrine sur l’ampleur du développement des produits agricoles et des industries agroalimentaires en Tunisie et à l’étranger, avec la participation de près de 120 exposants dont près d’une dizaine venant de pays étrangers, à savoir, l’Italie, la Russie, l’Espagne, la Turquie, la Syrie et la Jordanie, l’Algérie, de Libye et l’Irak”, a-t-il souligné.

L’exposition constitue une devanture pour mettre en valeur des équipements et fournitures agricoles de toutes sortes et des industries alimentaires de l’agriculture biologique et d’élevage d’énergies renouvelables outre des activités et services du secteur agricole, en présence d’institutions bancaires et financières accordant des prêts liés au secteur agricole.

Un évènement qui connait également la participation des sociétés communautaires dans le cadre du forum scientifique et économique du salon, par le biais d’interventions servant à faire connaitre leurs activités et à exposer les difficultés auxquelles elles sont confrontées, avec l’obejectif affiché d’assurer la diversification des sources d’investissement.