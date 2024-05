Le Directeur technique de la Fédération tunisienne de tennis de table, Ghazi Belkahia, a assuré que les chances des pongistes tunisiens qui participeront au tournoi qualificatif africain prévu du 16 au 18 mai dans la capitale rwandaise, Kigali, sont intactes malgré la difficulté de la mission compte tenu de la dépendance des équipes africaines de joueurs européens naturalisés.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Belkahia fait savoir lundi que la Tunisie sera représentée par quatre pongistes, à savoir Karem Ben Yahia, Wassim Essid, Abir Haj Salah et Fadoua Garsi, précisant que les épreuves seront limitées lors de ce tournoi qualificatif à la discipline du simple, et que les trois premières places ainsi que le meilleur classement mondial au cours de la première semaine du mois de mai se qualifieront pour les JO.

“Nos chances de qualification aux JO semblent plus prometteuses dans la catégorie féminine et nous espérons que Fadoua Garsi (22 ans), qui a remporté le titre africain des moins de 15 ans en 2017 et la médaille de bronze aux championnats d’Afrique seniors en 2019, réussira à décrocher son deuxième billet olympique consécutif après les Jeux de Tokyo 2020+1”, a déclaré le DTN.

Et le technicien d’ajouter : “l’espoir d’un podium est également grand pour Abir Haj Salah (24 ans) et surtout d’une qualification olympique pour la première fois dans sa carrière sportive”.

“Les deux athlètes ont suivi un programme de préparation spécial au cours des derniers mois, à travers, un camp d’entraînement en Turquie avant de participer aux Jeux africains en mars à Accra, au Ghana, et sont maintenant dans un dernier stage de préparation en Tunisie avec la participation d’une pongiste japonaise”, a-t-il ajouté.

Chez les hommes, Ghazi Belkahia a expliqué que la tâche sera plus difficile, se disant convaincu que le duo Wassim Essid (16 ans) et Karem Ben Yahia (28 ans) ont le potentiel pour miser sur l’une des trois premières places.

Il a ajouté qu’Essid, champion d’Afrique des moins de 15 ans 2022 et 2023 et actuellement classé 14e mondial dans la catégorie des moins de 17 ans, est capable, malgré son jeune âge, de remporter le challenge, tout comme Karem Ben Yahia, champion d’Afrique des moins de 21 ans 2017, surtout après avoir surmonté les conséquences de la blessure à la cheville dont il a souffert, notant que la préparation des deux joueurs s’est déroulée dans de bonnes conditions après avoir bénéficié tout au long de la période écoulée d’une série de stages à l’étranger et de participation à des tournois internationaux.