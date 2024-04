Les services de la direction régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières à Béjà ont récupéré, mardi 30 avril 2024, un terrain domanial agricole couvrant 135ha, indique un communiqué du ministère des Domaines de l’Etat rendu public.

Exploité d’une manière illégale, ce terrain a été restitué à l’Etat suite à l’exécution d’une décision d’évacuation prise par le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières et le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques.

Le terrain récupéré a été remis, provisoirement, aux services de l’Office des Terres Domaniales pour réaffectation conformément aux procédures en vigueur.