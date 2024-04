Nabil Ammar et l’ambassadeur d’Oman en Tunisie discutent du renforcement des relations bilatérales

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar a reçu mercredi lors de sa rencontre avec l’ambassadeur du Sultanat d’Oman en Tunisie, Abdullah Al-Sanani, une lettre adressée au Président de la République Tunisienne, Kais Saied de la part de son homologue, le Sultan d’Oman Haïtham bin Tarik.

Par ailleurs, le ministre a également reçu un message de son homologue le ministre des Affaires Etrangères du Sultanat d’Oman, Badr bin Hamad bin Hamoud AL Busaidi dans lequel il accueille favorablement l’invitation qui lui a été adressée pour effectuer une visite en Tunisie et sa disposition à la réaliser dès que possible, lit-on dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

Lors de cette rencontre, Nabil Ammar a souligné la profondeur et la solidité des liens fraternels et historiques existants entre la Tunisie et le Sultanat d’Oman, ainsi que l’importance de hisser le niveau de la coopération bilatérale au niveau des relations distinguées qui unissent les dirigeants des deux pays, et ce de manière à répondre aux aspirations des deux peuples frères.

Cet entretien a permis de mettre en avant la nouvelle dynamique qui a marqué, au cours de la dernière période, les relations bilatérales tuniso-omanaises et l’intensification des échanges de visites entre hauts responsables des deux pays, notamment suite à la visite effectuée par le ministre au Sultanat d’Oman les 30 et 31 janvier 2024 à l’occasion de la seizième session de la Commission Mixte.