Dans le cadre du programme SwitchMed, l’Association Racines et Développement Durable, RDD, organise une conférence nationale, autour du “Gaspillage Alimentaire”, et ce le jeudi 25 avril 2024 à la cité des sciences.

Animés par de nombreux intervenants, la séance plénière et les ateliers seront l’occasion d’aborder les différents aspects en relation avec la nature du Gaspillage Alimentaire, son importance, ses effets économiques sociaux et environnementaux ainsi que les solutions à entreprendre pour le réduire dans une démarche systémique de promotion de modes de consommation et de production durables et d’économie circulaire.

Cette conférence offrira aux participants une opportunité pour débattre, interagir et

formuler des propositions et des recommandations à intégrer dans une note stratégique ultérieure.