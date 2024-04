L’Observatoire National du Sport organise les 26, 27 et 28 avril à Tabarka son 9e congrès international sous le thème “Activités physiques et sportives, de la recherche scientifique à la réalité du terrain” avec la participation d’un nombre d’experts liés au secteur de la recherche scientifique dans le domaine du sport et des spécialistes de la préparation physique et mentale et de l’économie du sport.

Le programme du congrès comprend plusieurs interventions qui seront assurées par une pléiade de spécialistes de la question en Tunisie, en France et en Belgique sur divers sujets tels que la préparation physique de haut niveau et le rôle de l’intelligence artificielle dans l’amélioration des capacités des athlètes.

La conférence abordera également le thème des systèmes économiques sportifs entre opportunités et défis, l’impact de la fatigue mentale sur les résultats des athlètes, les possibilités de développement de l’intelligence collective dans le football, et la préparation mentale des athlètes d’élite.

Ces conférences seront accompagnées d’un certain nombre d’ateliers scientifiques qui seront organisés en marge du congrès.