Les travaux de la première et la troisième tranche du projet du nouveau pont de Bizerte a atteint un taux d’avancement de 30%, selon des données fournies par les directions techniques régionales en charge du suivi du projet.

Les deux tranches en cours de réalisation par des entrepreneurs tunisiens, concernent les travaux de liaison des parties sud et ouest de la région, à travers la réalisation d’une voie express d’une longueur de 4,7 km, équipée de 3 échangeurs au niveau de chacun des carrefours de la route nationale 8 et de l’autoroute A4, laquelle représente le point de départ du projet au niveau de l’entrée de la ville de Menzel Abderrahmene.

La troisième tranche, concernant la liaison nord, comprend la réalisation d’une autoroute de 2,7 km, avec la construction d’un échangeur au niveau de la route nationale 11 menant à Menzel Bourguiba.

Cette tranche concerne également la réalisation d’un ouvrage à structure métallique, au niveau de l’usine des Ciments de Bizerte, et d’un ouvrage sur une route locale, et d’un rond-point au niveau de la route locale 438.

Concernant la deuxième et principale tranche, le groupe chinois SRBG (Sichuan Road and Bridge Group), qui a remporté le marché, se penche sur l’élaboration des plans de réalisation avant leur approbation par le bureau d’assistance technique et les bureaux de contrôle en charge.

Les travaux seront lancés d’ici fin d’avril courant et au début du mois de mai prochain, et consistent en la réalisation d’un pont fixe et suspendu au dessus du canal, d’une longueur de 2,1 km et à une hauteur de 56 mètres au dessus du niveau de la mer.

Le pont permettra une circulation à double voie, avec une structure métallique pavée de béton bitumineux, adaptée à la circulation de tous types de véhicules et à la navigation des bateaux, toutes catégories confondues.