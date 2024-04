La 18ème édition du festival de musique en milieu estudiantin a démarré, jeudi soir, dans la ville de Gabès avec la participation de 34 étudiants et étudiantes issus des différents gouvernorats de la république.

Ce rendez-vous annuel est organisé sur trois jours, les 18, 19 et 20 avril, par le Centre universitaire d’animation culturelle et sportive de Gabès avec le soutien de la Délégation régionale aux Affaires culturelles et l’Université de Gabès.

Les participants représentent différentes institutions d’enseignement supérieur et Centres universitaires d’animation culturelle et sportive.

Des artistes comme Alia Belaid, Rihab Sghaier sont les invités de cette édition 2024 avec au programme des partitions musicales interprétées par un groupe de 33 étudiants membres du club de musique au Centre universitaire d’animation culturelle et sportive de la région de Gabès.